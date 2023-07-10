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الاقتصادي

الذهب يرتفع بعد بيانات وظائف أميركية

الذهب
10 يوليو 2023 08:07

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأوقية.

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وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.
ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1246.86 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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