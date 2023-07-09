1769 مستثمراً جديداً في عقارات أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطب القطاع العقاري في أبوظبي عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد خلال العام الحالي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب والمبيعات بالمشاريع العقارية الجديدة.

ووصل عدد المستثمرين الجدد في الربع الأول من العام الحالي إلى 1769 مستثمراً، مقارنة بـ 1244 مستثمراً خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 42% في عدد المستثمرين، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل.

وكشفت «الدار العقارية»، بداية العام الحالي، عن بيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، والتي تضم 512 وحدة سكنية، حيث تم بيع 87% من هذه العقارات إلى أشخاص يشترون للمرة الأولى من «الدار»، كما أعلنت نوفمبر الماضي بيع جميع الوحدات في مشروع «ياس بارك غايت»، في جزيرة ياس، مؤكدة أن استراتيجية «الدار» لتوسيع قاعدة عملائها تحقّق نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الشركة 95%.

وكانت «الدار» قد كشفت، يوليو الماضي، عن بيع جميع الوحدات في أول ثلاثة مبانٍ سكنية تم إطلاقها في المرحلة الأولى من مشروع «غروف ديستركت»، موضحة أن نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع «الدار» بلغت 89%.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي توفر خيارات جاذبة لشرائح متنوعة من المشترين، في ظل تنوع المشاريع الجديدة من حيث المواقع والمساحات والأسعار والعروض الجاذبة.

وأكد تقرير استطلاعي حديث لشركة «نايت فرانك»، أن أبوظبي تحولت إلى نقطة جذب سياحية واستثمارية عالمية، موضحاً أن العاصمة برزت كثاني أكثر وجهات الاستثمار العقاري شعبية للأثرياء العالميين، بعد دبي، حيث قال 21% من المستطلعين، إنهم يُفضلون العاصمة الإماراتية وجهة مفضلة لشراء العقارات في الإمارات.

جذب المشترين

وأوضح فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، أن المشاريع الجديدة للشركة تشهد زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين الذين يشترون للمرة الأولى من «الدار»، موضحاً أن المشاريع الجديدة للدار تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين سواء المواطنين أو المقيمين أو الأجانب.

وأطلقت «الدار»، خلال الربع الأول من العام الحالي، 4 مشاريع جديدة، توفر نحو 1950 وحدة سكنية، هي مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، و«منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات، و«ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» بمنطقة الشامخة، بالإضافة إلى مشروع «ذا سورس» بمجمّع «سعديات غروف».

وأطلقت «الدار» العام الماضي، 7 مشاريع جديدة توفر نحو 3700 وحدة سكنية، تشمل مشروع «فيْ الريمان»، والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع «الريمان 2» بمنطقة الشامخة في أبوظبي، و«ياس غولف كولِكشن»، و«اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن «سعديات غروف»، و«غروف ديستركت»، و«ياس بارك جيت»، ومجمع «ياس بارك فيوز»، و«السعديات لاغونز» في جزيرة السعديات.

وأوضح فلكناز أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب خلال هذه الفترة، وزيادة ملحوظة في المبيعات، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجاذبة للمشترين.

وبلغ إجمالي مبيعات «الدار العقارية» في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 4.2 مليار درهم، بزيادة 178%.

نشاط ملحوظ

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن السوق العقاري الإماراتي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مع توالي الكشف عن مشاريع جديدة تلبي متطلبات المشترين من الفئات كافة، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية الجاذبة للمشترين، ما أسهم في جذب المزيد من المستثمرين الجدد بالقطاع، لاسيما بأبوظبي ودبي.

ووصل عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 13338 مستثمراً بنمو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأكد العفيفي أن القطاع العقاري بأبوظبي يمثل بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية والتسهيلات المتنوعة، مع توافر البيئة الاستثمارية الآمنة بالدولة. وبحسب نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، شكلت نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال الربع الأول من العام الحالي 10.71%، مقارنة بـ 6.10% نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 75% في عدد المستثمرين غير المقيمين في الدولة.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 147% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت عدد المعاملات بنسبة 66% خلال الفترة نفسها، مع تسجيل 5472 معاملة تصرف عقاري بقيمة 27.9 مليار درهم، مقارنة بـ 3304 معاملات بقيمة 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

تفاؤل بقوة سوق العقارات

أكد «تقرير سوق العقارات في الإمارات» للربع الأول من عام 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» مؤخراً، استمرار ارتفاع أسعار تأجير وبيع الوحدات في أبوظبي ودبي، ما يؤكد قوة سوق العقارات في دولة الإمارات، موضحاً أن حالة التفاؤل هذه، تعود، في المقام الأول، إلى تأثير البرامج الحكومية الجديدة والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع، الأمر الذي يوفر نظرة إيجابية للسوق.

وأشار التقرير إلى تسجيل سوق أبوظبي تسليم قرابة 1600 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2023، تركزت في مناطق الاستثمار الدولية الكائنة في شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات.

كما شهد الربع الأول من عام 2023، إطلاق عددٍ من المشاريع البارزة ضمن جُزر ياس والريم والسعديات، وفي ضوء مشاريع التطوير التي ستشهدها أبوظبي، خلال ما تبقى من العام الجاري، يُستبعد ظهور أي مؤشرات تباطؤ، حيث لا تزال هناك العديد من المشاريع الجديدة في مراحل التخطيط والتصميم، والتي من المتوقع إطلاقها على مدار العام، بحسب التقرير.