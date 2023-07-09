صعود بورصات الخليج والمؤشر المصري يواصل الخسائر

دبي (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، أمس، بفضل ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، فيما واصل المؤشر المصري تكبد خسائر للجلسة الرابعة.

وكانت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، قد ارتفعت بنحو 3% لتسجل أعلى مستوى لها في 9 أسابيع يوم الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على قلق المستثمرين من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط. وارتفع المؤشر السعودي 0.1% مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1%.

ورفعت المملكة أسعار معظم نفطها الخام للعملاء في آسيا في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلانها تمديد خفض طوعي لإنتاجها إضافة للاتفاق الأوسع نطاقاً مع تحالف «أوبك+».

وارتفع المؤشر القطري 0.3% مدعوما بصعود سهم شركة الاتصالات (أريدُ) 1.8%.

وقالت مصادر مقربة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن المنظمة من المرجح أن تُبقي على نظرة متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط للعام المقبل في توقعاتها التي تنشرها هذا الشهر، متوقعة تباطؤ النمو مقارنة بالعام الجاري، لكنه سيظل أعلى من المتوسط.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2%، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة مع استمرار المستثمرين الأجانب في البيع وسط ظروف اقتصادية صعبة محلياً ودولياً.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.4% إلى 8020 نقطة، بينما تراجع المؤشر البحريني 3.2% إلى 16555 نقطة.