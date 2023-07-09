تعافي قطاع الصناعة يدعم اقتصاد كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب أ)

قالت هيئة بحثية، إنه يبدو أن اقتصاد كوريا الجنوبية تجاوز مرحلة الحضيض مؤخراً في ظل تعافي قطاع الصناعة.

ويأتي هذا التقييم بعدما ارتفع الإنتاج الصناعي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.3% خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن معهد التنمية الكوري القول « يبدو أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة في ظل تراجع جزئي لتباطؤ قطاع الصناعة». وأضاف المعهد «قطاع الصناعة يظهر دلالات على اعتدال الانكماش، حيث تراجعت وتيرة تباطؤ الإنتاج والصادرات، وبصورة خاصة في قطاع أشباه المواصلات».

وكانت صادرات أشباه المواصلات قد تراجعت بنسبة 28% على أساس سنوي في يونيو الماضي في ظل تراجع الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

ويشار إلى أن صادرات أشباه المواصلات تراجعت بنسبة 36.2% على أساس سنوي في مايو الماضي.

وأشار المعهد إلى أن سوق الوظائف مازال «جيداً» في ظل تسجيل قطاع الخدمات لنمو معتدل.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع عدد العاملين بواقع 320 ألف شخص على أساس سنوي شهرياً، مقارنة بالتقدير السابق الذي تم تسجيله في ديسمبر الماضي وبلغ 100 ألف شخص.

مع ذلك، أشار المعهد إلى أن الغموض مازال يخيم على الاقتصاد الكوري الجنوبي في ظل إجراءات التشديد النقدي المستمرة في دول كبرى، بالإضافة إلى تأخير التعافي الاقتصادي الصيني.