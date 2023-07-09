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«أبوظبي التجاري» يعيد إطلاق هوية الخدمات المصرفية للشركات

«أبوظبي التجاري» يعيد إطلاق هوية الخدمات المصرفية للشركات
10 يوليو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن بنك أبوظبي التجاري إعادة إطلاق هوية «الخدمات المصرفية للشركات»، ليصبح اسمها «الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات»، في خطوة تعكس توسع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك للمؤسسات، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما في ضوء ما يحققه البنك من إنجازات بارزة في مجال التمويل المهيكل وحلول أسواق رأس المال. وتعكس الهوية الجديدة للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات منتجات مبتكرة وحلولاً ريادية، بما يشمل خدمات معاملات مصرفية متطورة وتسهيلات ائتمانية، وخدمات استشارية خاصة بأسواق رأس المال وحلول التمويل المتخصص، مثل القروض والسندات الخضراء.  
وتأتي حلول الأسواق المالية، التي تتيح خدمات الاستثمار وإدارة المخاطر، ومنها التحوط والخدمات الاستشارية لصرف العملات، لتدعم أعمال البنك الخاصة بالإقراض، وتعزز المنتجات المتكاملة المقدمة للشركات.

بنك أبوظبي التجاري
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