فتح باب التسجيل في جائزة الشارقة للتميز 2023

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الدورة الجديدة من جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وأكدت غرفة الشارقة، أن باب التسجيل في الجائزة مفتوح حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، داعية مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة ومن الدورات وبرامج التوعية التي ستنظمها «الغرفة» خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تعد فرصة مهمة لشركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أهم الجوائز من نوعها على مستوى المنطقة، لتعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من الاستفادة من قيم الجودة، والريادة، والابتكار، في ظل حرص غرفة الشارقة والتزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو نمو اقتصاد مستدام.

ودعا العويس المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات والخليج العربي إلى اغتنام هذه الفرصة والتسجيل بالجائزة التي تحرص الغرفة على تطويرها سنوياً، حيث أجرى مجلس أمناء الجائزة تعديلات جوهرية في فئاتها من خلال دمج فئتي جائزة الشارقة الخضراء مع جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية تحت مسمى «جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال ولإضافة العديد من المزايا التنافسية للشركات المشاركة.

من جانبها، أكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن مجلس أمناء الجائزة حرص هذا العام على تبسيط عملية التسجيل والمشاركة في الجائزة بكل فئاتها وتسهيل إجراءاتها، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد الفئة المراد المشاركة بها وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة (للقطاع الخاص)، وبعد تسلم طلب التسجيل ستتم مراجعته من قبل مكتب الجائزة والرد بالبريد الإلكتروني، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي.