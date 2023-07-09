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الاقتصادي

«بريد الإمارات» توقع اتفاقية شراكة مع موريشيوس

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
10 يوليو 2023 00:57

دبي (وام)

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وقعت شركة مجموعة بريد الإمارات اتفاقية مع «بريد موريشيوس»؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية. وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيها في دبي مع الجهود التي تبذلها الجهتان لاستكشاف آفاق جديدة تدعم التنمية في البلدين.
حضر توقيع الاتفاقية شوكت علي سودهن، سفير جمهورية موريشيوس لدى الدولة، وديباك بلاغوبين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، وفيجاي أناند رامشورن الرئيس التنفيذي لبريد موريشيوس، وعبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات.
وتعد الاتفاقية خير دليل لتقدير الدولتين للدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز تبادل المعارف التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعترافاً بالتطورات التي حققتها الإمارات في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية. وأعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بتعزيز الشراكات والمشاريع التجارية والتنموية في قطاع البريد واللوجستيات.
وقال فيجاي أناند رامشورن، الرئيس التنفيذي لبريد موريشيوس، إن الاتفاقية تعزز التعاون بين الجهتين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وبناء القدرات، وخدمات مراكز البريد وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وبموجب أحكام الاتفاقية، يشارك الطرفان في أنشطة تعاون مختلفة، بما في ذلك تبادل المعرفة، وشراكات في إصدارات الطوابع البريدية، ودعم تطوير منصة للتجارة الإلكترونية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، إن الشراكة الاستراتيجية مع بريد موريشيوس تعزز الالتزام بدفع الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في التنمية الاقتصادية الإقليمية، مضيفاً أن مجموعة بريد الإمارات ستعمل مع بريد موريشيوس لخلق فرص جديدة، وتقديم خدمات متطورة للمتعاملين.
ويعزز التعاون بين الطرفين الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، ويمنح زخماً إضافياً للمشاريع المشتركة والمشاريع التجارية وخطط توسيع أعمال الخدمات البريدية واللوجستية، ما يمهد الطريق أمام نمو اقتصادي إقليمي قوي.

بريد الإمارات
موريشيوس
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دبي
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