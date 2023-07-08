«كيزاد» تستقطب شركات الأغذية العالمية

يوسف العربي (أبوظبي)

نجحت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في استقطاب العديد من شركات الأغذية العالمية؛ بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة.

وتهدف «كيزاد» إلى تسهيل تجارة الأغذية المحلية والدولية، مع تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي في هذا المجال الحيوي، وتوفر منظومة متكاملة تضم أجنحة تجارية ومنشآت التخزين الباردة والجافة ومزوّدي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

ومند بداية العام الماضي، شهدت «كيزاد» تأسيس مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، بالتعاون مع شركة «رونجيس»، وهو ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص متمثلة في «مجموعة موانئ أبوظبي» و«مجموعة غسان عبود»، كما أبرمت اتفاقيات تأجير أرض لمدة 50 عاماً مع «الغرير للأغذية»، لإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار درهم.

كما شهدت «كيزاد» افتتاح أول مصنع متخصص بإنتاج اللحوم من المصادر النباتية عالية البروتين والذي أطلقته شركة «سويتش فوودز».

مركز للأغذية

وشهد عام 2022 الإعلان عن تأسيس مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد الذي يتم تأسيسه بالتعاون مع شركة «رونجيس»، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص متمثلة في «مجموعة موانئ أبوظبي» و«مجموعة غسان عبود»، ويهدف إلى تسهيل تجارة الأغذية المحلية والدولية.

وبفضل مرافق البنية التحتية الحديثة ومنظومة مزوّدي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية والخدمات التجارية العامة، سيكون هذا السوق المركز الرئيس في المنطقة لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية.

وسيُشكِّل مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، منظومة متكاملة تضم أجنحة تجارية ومنشآت التخزين الباردة والجافة ومزوّدي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

وسيكون المركز منصة مادية ورقمية قوية لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المشترون والبائعون والتجار والجهات التنظيمية ومزوّدو الخدمات.

ومن المقرر أن يكون المركز أحد أكبر أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة، بما فيها جميع أصناف المواد الغذائية من منتجات طازجة ولحوم ودواجن ومأكولات بحرية وجميع أنواع الأطعمة المجففة.

وسيوفر المركز بنية تحتية عالية المستوى ومرافق خدمات لوجستية متعددة الوسائط، والوصول السلس إلى شبكة الاتصال الإقليمية والعالمية الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون عمليات التشغيل ومرافق المركز مطابقة لمعايير الصحة والنظافة والسلامة الغذائية الدولية.

مصانع كبرى

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، مؤخراً، اتفاقيات تأجير أرض لمدة 50 عاماً مع الغرير للأغذية، لإنشاء 3 مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار درهم، على مساحة مليون متر مربع.

وتُعدُّ الاتفاقية هذه بمثابة المرحلة الأولى من استثمارات شركة الغرير للأغذية في «كيزاد».

ويقوم أول مشروعين على بناء المصنع الأول من نوعه في المنطقة لمعالجة النشا، بالإضافة إلى تطوير أحد أكبر مشاريع تسمين الدواجن في دولة الإمارات من حيث السعة، معتمدين أعلى معايير سلامة الغذاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمن الحيوي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي.

ويقوم المشروع الثالث، والمقرر الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق من هذا العام، على مشاركة شركة الغرير للأغذية في إقامة المشروع في مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، والذي يضيف سوق إمداد جديداً كلياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات في إنتاج الغذاء وترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ إقليمي متميّز بالابتكار والتكنولوجيا.

اللحوم النباتية

وخلال أبريل الماضي، تم افتتاح أول مصنع متخصص بإنتاج اللحوم من المصادر النباتية عالية البروتين، ويقع المصنع الذي أطلقته شركة «سويتش فوودز» في «كيزاد أبوظبي».

وتمثل هذه المنشأة المتطورة خطوة مهمة لتعزيز دور الأطعمة النباتية التي يتزايد استهلاكها بشكل مستمر في المنطقة، والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال الابتكارات المستدامة، الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء.

مركز عالمي

أكد إدوارد حامض، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سويتش فودز» لـ«الاتحاد»، أن «كيزاد» تحتل المرتبة الأولى من حيث تطور البنية التحتية في المنطقة، الأمر الذي ساهم بشكل حاسم في اختيارها لتأسيس العديد من شركات الأغذية، ومنها مصنع «سويتش فوودز» للحوم النباتية عالية البروتين.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي بين أبوظبي ودبي يسهل عملية التوزيع، ويوفر ميزة تنافسية عالية للشركات التي تقوم بتأسيس عملياتها في «كيزاد».

ولفت إلى أن شركة «سويتش فوودز» استطاعت تأسيس عملياتها في وقت قياسي؛ نظراً لتوافر المباني وتيسير إجراءات الترخيص بنظام النفاذة الواحدة.

وقال إن شركة «سويتش فودز» تركز على تكنولوجيا الغذاء، مع التركيز حصرياً على اللحوم النباتية، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم توسيع خطوط إنتاجها خلال المرحلة المقبلة.

ونوه بانتعاش قطاع الأغذية في الإمارات نتيجة الحركة النشطة للسياحة والمطاعم، متوقعاً استمرار انتعاش القطاع خلال المرحلة المقبلة.