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الاقتصادي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين يونيو الماضي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين يونيو الماضي
9 يوليو 2023 00:53

بكين (د ب أ)

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ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.193 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.176 تريليون دولار في الشهر السابق عليه، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في البلاد.
 وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أن «الهيئة» أرجعت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول. 
وقالت «الهيئة» التنظيمية للنقد الأجنبي، إن مؤشر الدولار الأميركي شهد هبوطاً في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية. 
وأضافت «الهيئة» أن من المتوقع أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقراً بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاهاً للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة. 
كما أظهرت البيانات أن حجم احتياطي البلاد من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أوقية حتى نهاية ونيو الماضي، ارتفاعاً من 67.27 مليون أوقية المسجل بنهاية مايو السابق عليه.

الصين
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