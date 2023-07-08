سيارات «تسلا» الكهربائية تتفوق على «فولكس فاجن» بألمانيا

فلنسبورج (د ب أ)

تصدرت مبيعات شركة «تسلا» الأميركية سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، وتسعى «فولكس فاجن» الألمانية اللحاق بالركب.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للسيارات أنه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023 تم ترخيص حوالي 36 ألفاً و400 سيارة تسلا جديدة، لتشكل بذلك 16.5% من إجمالي 220 ألفاً و200 سيارة كهربائية بحته تم ترخيصها في تلك الفترة.

واحتلت سيارات «فولكس فاجن» الكهربائية مرة أخرى المركز الثاني بـ34 ألفاً و400 سيارة، بما يعادل حصة قدرها 15.6%.

وجاءت «مرسيدس» في المركز الثالث بـ 16 ألفاً و900 سيارة، تليها «أودي» بـ14 ألفاً و400 سيارة، ثم «بي إم دبليو» بـ12 ألفاً و800 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام.