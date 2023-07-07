18 وجهة موسمية تحلق إليها الناقلات الوطنية خلال الصيف

مصطفى عبد العظيم (دبي)

باشرت الناقلات الوطنية توسيع شبكتها ووجهاتها الخارجية لتوفير خيارات متنوعة أمام المسافرين من وإلى الدولة، وذلك بإضافة أكثر من 18 وجهة صيفية موسمية وزيادة عدد الرحلات إلى العديد من الوجهات، لمواكبة الطلب القوي على السفر خلال موسم الصيف، الذي رفع معدلات إشغال المقاعد إلى أكثر من %90.

وتشير بيانات الناقلات الوطنية التي تشمل الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وويز إير أبوظبي «إلى تسجيل زيادة كبيرة في حجوزات السفر خلال موسم الصيف الجاري، وتجاوز السعة المقعدية على الرحلات المجدولة مستويات ما قبل الجائحة في صيف العام 2019، مع توقع مناولة مطارات الدولة لأكثر من 25 مليون مسافر خلال الصيف.

الاتحاد للطيران

أطلقت الاتحاد للطيران رحلات صيفية إلى جزيرة ميكونوس اليونانية في 16 يونيو وإلى مالقة في 18 يونيو، وذلك بالتزامن مع تدشين الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، رحلاتها المنتظمة للمرة الأولى بين أبوظبي والعاصمة البرتغالية، وهي الرحلات التي تم الإعلان عنها في البداية كخط موسمي، لكن نظرا للطلب على الوجهة مدّدت الاتحاد للطيران الخدمة حتى فصل الشتاء لجعلها رحلات مستمرة نتيجة للطلب العالي عليها، فيما تضم الرحلات الموسمية الشتوية كلاً من كوبنهاجن ودوسلدورف.

وقامت الناقلة بزيادة السعة إلى عدد من الوجهات لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة في رحلاتها إلى لندن مع استئناف تشغيل 4 من طائرات «A380» على مراحل مختلفة ابتداء من صيف 2023، بالإضافة إلى زيادة رحلاتها إلى تورونتو بتشغيل رحلة أسبوعية جديدة بين أبوظبي وتورونتو، إضافة إلى الرحلات الستة الأخرى الأسبوعية الحالية، لتوفر للمسافرين خدمة سفر يومية بين الوجهتين، فضلاً عن رحلاتها إلى فرانكفورت، بإضافة 4 رحلات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 11 رحلة أسبوعية.

طيران الإمارات

وقالت طيران الإمارات إنها قامت بتشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب الكبير منذ عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي بلغ نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال ستة أيام، عطلة العيد.

وأضافت طيران الإمارات 10 رحلات إلى عمّان في المدة من 21 إلى 30 يونيو، و10 رحلات إضافية إلى بيروت في المدة من 20 إلى 29 يونيو. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أضافت الناقلة 5 رحلات إلى الدمام في المدة من 21 إلى 25 يونيو، و9 رحلات إلى الكويت في المدة من 22 يونيو إلى 2 يوليو الحالي.

وسجلت طيران الإمارات زيادة في الطلب بنسبة 20% مقارنةً بعام 2022، مع توجه أعداد كبيرة من عملائها إلى الهند وباكستان وتايلند والفلبين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك عبر المنطقة إلى لبنان والأردن ودبي.

9 وجهات لفلاي دبي

وبدأت «فلاي دبي»، تسيير رحلات موسمية إلى 9 وجهات في الصيف، وهي: بودروم وطرابزون في تركيا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في مونتينيجرو، وباتومي في جورجيا، إضافة إلى الوجهات الجديدة، مثل كورفو في اليونان وكالياري في صقلية.

وأعلنت الشركة عن قيامها بزيادة أعداد الرحلات على عدد من الوجهات، بما في ذلك ميلان-بيرغامو، وبيزا وباتايا، وكرابي لترفع شبكتها في إيطاليا إلى 5 وجهات، بعد أن بدأت رحلاتها إلى كالياري في 22 يونيو الماضي، حيث تخدم اليوم، كاتانيا وكاليار ي ونابولي وميلان بيرغامو وبيزا بواقع 24 رحلة أسبوعياً.

ورفعت الناقلة رحلات نابولي من 4 إلى 7 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 19 يونيو الماضي، لتستمر بعد الصيف كرحلة يومية، وإلى بيزا ترتفع الرحلات من 3 رحلات إلى 4 رحلات أسبوعياً، بدءاً من 20 يونيو، أما في ميلان بيرغامو، فارتفعت أعداد الرحلات من 5 إلى 7 رحلات أسبوعياً، بدءاً من أبريل.

ومنذ بداية 2023، وسعت «فلاي دبي» شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرج في روسيا، وباتايا وكرابي في تايلاند، والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية، وشيمكنت في كازاخستان، وعشق آباد في تركمانستان، ومقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.

وتنمو السعة المقعدية بزيادة قدرها 20% خلال فترة الصيف الأكثر ازدحاماً، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2022.

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتصل اليوم إلى 120 وجهة في 52 دولة حول العام منها، أكثر من 75 من هذه الوجهات لم يكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشرة من دبي.

العربية للطيران

وقامت العربية للطيران أبوظبي بزيادة عدد الرحلات خلال فترة الذروة الممتدة من 23 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل، على وجهاتها إلى طرابزون في تركيا بإطلاق رحلات يومية من 22 يونيو حتى 30 يونيو، ثم تصبح 5 رحلات أسبوعياً بعد 30 يونيو، ورحلة أسبوعياً إلى الإسكندرية في مصر اعتباراً من 26 يونيو، ورحلة أسبوعياً على تبليسي في جورجيا اعتباراً من 29 يونيو الماضي.

وبدأت «العربية للطيران»، تسيير رحلات موسمية من الشارقة إلى وجهتين في الصيف في الفترة بين 23 يونيو إلى 7 سبتمبر، وهي أنطاليا، وطرابزون في تركيا.

وبينت الناقلة إلى أنه تتم زيادة عدد الرحلات إلى عمّان بواقع 6 رحلات يومية، وتبليسي بمعدل 3 رحلات، والإسكندرية بواقع 3 رحلات، وسوهاج بمعدل 5 رحلات، وبيروت بمعدل رحلتين، وباكو بمعدل رحلتين.

ويز إير أبوظبي

وبدأت «ويز إير أبوظبي»، مع بداية موسم الصيف واعتباراً من 1 يونيو الماضي تسيير رحلاتها نحو أنطاليا في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وإلى صلالة في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، مع إطلاق رحلات إلى كل من بشكيك في قيرغيزستان، واستئناف برنامج الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني، وسوهاج في مصر.