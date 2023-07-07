32 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال الإماراتية مكاسب مهمة في قيمتها السوقية بلغت 32 مليار درهم لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 3.46 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس، مقارنة مع 3.428 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق.

وجاء الارتفاع بدعم من تدفق رؤوس أموال أجنبية جديدة دخلت السوقين خلال الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها 504 ملايين درهم (صافي شراء) ، كما شهدت الأسواق دخول استثمارات مؤسساتية بلغت محصلة تداولاتها نحو 341 مليون درهم (صافي شراء) أيضا.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 54 نقطة خلال الأسبوع تعادل 0.56% ليغلق على مستوى 9604 نقطة أمس، مقارنة مع 9550 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة 6 مليارات درهم، لتصل إلى 2.782 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 2.776 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول 5.72 مليار درهم، وحجم التداول 1.48 مليار سهم، تم تداولها من خلال 85 ألف صفقة أبرمت في السوق على مدى الجلسات الخمس التي شهدها السوق خلال الأسبوع.

وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 48 شركة ، فيما انخفضت أسعار السوق لـ 24 شركة واستقرت أسعار 31 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.

وسجل سوق أبوظبي دخول قوي للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي الجديد التي دخلت السوق خلال الأسبوع الماضي نحو 278 مليون درهم (صافي شراء)، وذلك نتيجة إبرام المستثمرين الأجانب 86 ألف صفقة تم من خلالها تداول نحو 982 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم تعادل نحو 28.5% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع.

وهيمنت المؤسسات على التداول في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذت على 71.5% من إجمالي قيمة التداول، بحصة بلغت 3.995 مليار درهم من قيمة صفقات البيع، 4.097 مليار درهم من إجمالي قيمة صفقات الشراء، لتسجل بذلك 103 ملايين درهم صافي شراء خلال الجلسات الخمس الماضية.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 4.5% تقريبا خلال الأسبوع تعادل زيادة بنحو 170 نقطة، ليصل إلى مستوى 3962.4 نقطة أمس مقارنة مع 3792.5 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

ونتيجة لذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 26 مليار درهم لتصل إلى 678 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 652 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.486 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 42.79% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.260 مليار درهم لتشكل ما نسبته 36.29% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 226 مليون درهم (صافي شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.541 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.36% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.302 مليار درهم لتشكل ما نسبته 37.50% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 238 مليون درهم (صافي شراء).