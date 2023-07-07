13.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 2560 مبايعة بقيمة 8.7 مليار درهم منها 323 مبايعة للأراضي بقيمة 3.33 مليار درهم و2237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ثم مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم، تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 713 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 254 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 163 مبايعة بقيمة 588 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.02 مليار درهم منها 96 رهنا للأراضي بقيمة 1.52 مليار درهم و392 رهنا للفلل والشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 125 مليون درهم.