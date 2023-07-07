«اتّحاد المصارف» يُنظم ندوة عن خدمات التمويل

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتّحاد مصارف الإمارات، مؤخرا ندوة عن آفاق الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها عددٌ كبير من الخبراء في التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي من ممثلي البنوك الأعضاء في الاتحاد.

جاء تنظيم الندوة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات للقيام بمهامه في تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات عبر دعمه للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في توفير خدمات مصرفية تلبي متطلبات العملاء، والذي يتوافق مع توجيهات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي وضع الأطر عامة للاستفادة من التمويل المفتوح عبر دعم عملية استخدام البيانات المالية التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل العملاء لتطوير تطبيقات وخدمات مالية مبتكرة وتوفير حلول تضمن للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات تحكماً أفضل بمعلوماتهم.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تشهد دولة الإمارات نقلة نوعية في الخدمات المالية مع تسريع رحلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ونجحت دولة الإمارات في وضع الأسس القوية لنمو الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في بيئة آمنة لتوفير خدمات مصرفية مصممة لتلبية متطلبات كل شرائح العملاء، وأكدت ريادتها في تبني وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية».

وأضاف: اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوات مهمة لتعزيز مبادرات التمويل المفتوح من خلال تشجيع التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما أسهم في إرساء منظومة مزدهرة للتمويل المفتوح، وتركز دولة الإمارات على تسهيل المشاركة الآمنة للبيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات الموحدة والآمنة، بهدف ضمان موافقة العملاء وحماية البيانات».

وأكد المدير العام حرص اتحاد مصارف الإمارات، في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع البنوك الأعضاء في الاتحاد، على الامتثال للمتطلبات التنظيمية لضمان نجاح التمويل المفتوح.

بدوره، قال سعود الضوياني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس لجنة تقنية المعلومات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات: يعكس تنظيم الاتحاد لهذه الندوة عن الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح الاهتمام الكبير الذي يمنحه اتحاد مصارف الإمارات لتسريع رحلة التحول الرقمي وللاستفادة من التطورات التقنية، ويسهم التمويل المفتوح في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون ما بين المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية.