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الاقتصادي

مورو و«ريفربيد» تنظمان فعالية حلول المُراقبة الموحدة

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
8 يوليو 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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نظّم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة ل «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية مُشتركة بالتعاون مع «ريفربيد تكنولوجي»، الشركة المتخصصة في حلول الأداء الرقمي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بفوائد التحول الرقمي وأهمية حلول المراقبة الموحدة في المؤسسات الحكومية. واستعرض الحدث حلول «ريفربيد» القابلة للدمج بسهولة في بنية مورو السحابية عالمية المستوى ومركز العمليات والخدمات المدارة التابع للشركة.
وتُعتبر خاصية قابلية المراقبة الموحدة خاصية رائدة تمكّن فرق تقنية المعلومات من مراقبة ومتابعة الأجهزة والشبكات والبرامج والبنية التحتية السحابية وبالتالي تساعد على خفض التكاليف وتعزيز وتحسين أداء الموظفين.  ومن خلال تبني خاصية قابلية المراقبة الموحدة، يمكن للمؤسسات مساعدة العاملين في أداء المهام الموكلة عادة إلى خبراء تقنية المعلومات، ما يتيح لموظفي تقنية المعلومات التركيز على مهام أخرى مثل المبادرات الاستراتيجية وتعزيز الابتكار ودفع عجلة نمو الأعمال والتميز.
وقال عارف المالك الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في شركة مورو: سعداء بالمشاركة مع «ريفربيد تكنولوجي» في هذا الحدث، ولطالما كانت مورو تسعى إلى تمكين المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق خططها في رحلة التحول الرقمي، وإننا على ثقة من أن الفعالية المشتركة مع الشركة قدّمت منصة استراتيجية لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة«.
ومن جهته، قال غسان أبو رجيلي، مدير مبيعات القنوات الإقليمية في»ريفربيد تكنولوجي«: تستمر جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي كأحد الركائز الأساسية لريادة دولة الإمارات على المدى الطويل، ونلتزم في»ريفربيد» جنباً إلى جنب مع شركة مورو بتمكين المؤسسات الحكومية من دعم هذه الرؤية عبر تقديم تجارب رقمية جديدة للشركات والأفراد في دولة الإمارات.

ديوا
دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
التحول الرقمي
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