الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأميركية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأونصة، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريباً.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار.

وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1،238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة.