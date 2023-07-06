%5.7 نمو الناتج المحلي لعجمان خلال 2022

عجمان (وام)

أعلن مركز عجمان للإحصاء بأن الناتج المحلي لإمارة عجمان حقق نمواً بنسبة 5.7% لعام 2022، مقارنة بعام 2021، وذلك وفق نتائج التقرير السنوي للناتج المحلي الذي أعده المركز، مما يعكس التطور والنمو السريع والمطرد لاقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية نتيجة سياسة التنويع الاقتصادي، وقدرتها في الحفاظ على مكانتها، ومواصلة النمو في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأظهرت النتائج أعلى 5 أنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهي أنشطة الصناعات التحويلية محققةً نسبة مساهمة قدرها 19.2%، ثم نشاط التشييد بنسبة 18.8%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 12.1%، ونشاط التعليم بنسبة 4.0%، بينما حققت أنشطة الكهرباء والمياه نسبة مساهمة بلغت 14.6% في العام نفسه ضمن الأنشطة المساهمة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان.