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«القابضة» و«مونتريال» يستحوذان على حصص بـ«ساغارد» الكندية

«القابضة» و«مونتريال» يستحوذان على حصص بـ«ساغارد» الكندية
7 يوليو 2023 00:54

مونتريال (الاتحاد)

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وقعت شركة «ساغارد» الكندية، المتخصصة في إدارة الأصول البديلة والتي تدير أصولاً بقيمة 14.5 مليار دولار، شراكة استراتيجية مع كل من «القابضة» - ADQ، وبنك مونتريال الكندي «BMO»، إلى جانب تعزيز شراكتها الاستراتيجية القائمة مع شركة غريت ويست لايفكو «GWL».
ووقعت «القابضة» وبنك مونتريال على التوالي اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص أقلية في «ساغارد»، فيما وافقت شركة غريت ويست لايفكو على زيادة حصة الأقلية التي تمتلكها وذلك بهدف استثمار رأس المال الجديد في تعزيز النمو المستقبلي لشركة «ساغارد»، ودعم أنشطة وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من قطاعات التي تساهم في تحقيق القيمة، في الوقت الذي ستحتفظ شركة باور كوربوريشن الكندية بحصة الأغلبية في الشركة. 
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الشركاء الاستراتيجيون مع «ساغارد» على تقديم التزامات برأس مال إضافي طويل الأجل لدعم استراتيجيات الاستثمار الحالية والمستقبلية للشركة، وتعزيز إمكانات جمع الأموال وتسريع قدرتها على إطلاق منتجات جديدة. 
وقال بول ديسماريس الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساغارد: نرحب بـ«القابضة» وبنك مونتريال كشريكين استراتيجيين جديدين وأن نعزز شراكتنا مع شركة غريت ويست لايفكو، حيث إن هذه الشراكات الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مسعانا لأن نصبح واحدة من أكثر شركات إدارة الاستثمار البديل موثوقية على مستوى العالم».
من جانبه، قال مرتضى حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار - الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في «القابضة»: يتماشى استثمارنا في ساغارد بشكل مباشر مع رؤيتنا الاستراتيجية، ويؤكد التزامنا بالنمو المستمر والابتكار وخلق القيمة المعززة.
وأكد أن إمكانيات ساغارد وكفاءتها في اكتشاف الفرص الاستثمارية وقدرتها على إطلاق استراتيجيات مميزة جديدة وتحقيق نتائج ملفتة كلها عوامل شجعتنا على المضي قدماً لإبرام هذه الشراكة معهم.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2023 بعد أن تخضع لموافقات الجهات التنظيمية.

الشركة القابضة ADQ
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بنك مونتريال
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