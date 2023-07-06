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«موانئ أبوظبي» و«أسينو» توقعان اتفاقية لشحن الأدوية

«موانئ أبوظبي» و«أسينو» توقعان اتفاقية لشحن الأدوية
7 يوليو 2023 00:54

أبوظبي، زيوريخ (الاتحاد) 

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أبرمت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية، التابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، وأسينو، شركة الأدوية السويسرية التي تعمل على تطوير وتصنيع الأدوية المبتكرة، اتفاقية لتزويد «أسينو» بخدمات الشحن العالمية، بما فيها النقل البحري والجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وستمكن الاتفاقية موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية من الاستفادة من قدرات سلسلتها المتكاملة لتبريد الأدوية من أجل نقل الأدوية الحيوية من بلدان المنشأ في «أسينو» إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتطلب المنتجات الدوائية قدرات نقل ومناولة تخصصية، وهو ما سيقدمه قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية. 
وحسب الاتفاقية، فإن عمليات الشحن تشمل خدمات التحميل من الموانئ والمطارات، وإجراءات التخليص الجمركي، وكافة الخدمات اللوجستية انطلاقاً من الميل الأول وحتى الميل الأخير.
وقال فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا اختيار «أسينو» لنا لتولي مهام ومسؤوليات مزود الخدمات اللوجستية الدوائية، وتشكل الاتفاقية فرصة متميزة، خصوصاً لقسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدينا، فهي تتيح العمل مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأدوية، وتمكننا من إبراز قدرتنا في دعم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأبدى الزير تطلعه إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع «أسينو» وتعزيز سمعة موانئ أبوظبي كشريك عالمي في صناعة الأدوية وتوسيع حضورها وحصتها من السوق الإقليمية.
وقال أندرو بيرد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أسينو»: يعزز تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا تجاه المنطقة، وتوسيع نطاق تواصلنا كي يحصل المرضى على فرص أفضل من الرعاية الصحية الجيدة.
وقال ماريو ريكارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أسينو»: يسرنا الدخول في شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز سرعة وكفاءة توفير الأدوية المنقذة لحياة المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما حولها، وبتعاوننا معاً، سنعيد تشكيل مفهوم تقديم الرعاية الصحية لتكون صحة المريض هي محور اهتمامنا وتركيزنا.
وتعمل موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية و«أسينو» على تعزيز تعاونهما بشكل وثيق والعمل عن كثب ضمن شبكة مشتركة من شركات محفظة «القابضة» (ADQ)، مما يفتح المجال أمام المتعاملين للحصول على قيمة أعلى وتكامل أسلس في الإجراءات والعمليات. 
ومنذ تأسيسها في عام 2020، دخلت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية في شراكة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية لتطوير واحدة من أكثر سلاسل التوريد الصيدلانية تكاملاً في العالم، والقادرة على نقل الأدوية والمنتجات المخزنة ضمن درجات حرارة تتراوح من -80 درجة مئوية إلى + 25 درجة مئوية.

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