دبي تستعرض منظومتها التكنولوجيّة ومستهدفات D33 في أوروبا

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات رسّخت بنية تحتية رقمية متقدمة لتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي، وتسريع عمليات التحوّل الرقمي في مختلف مجالات العمل لتطوير فرص جديدة وتأسيس اقتصاد معرفي مبني على تقنيات المستقبل لتحسين حياة أفراد المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، في سلسلة فعاليات أوروبية من خلال معارض تقنية متخصصة لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الحالي.

وأشار معالي العلماء إلى حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز شراكاتهما الدولية والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات العالمية الرائدة في مجال القطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وشارك في الفعاليات - التي أُقيمت على مدار أسبوعين - معالي عمر سلطان العلماء، والعديد من كبار قادة التكنولوجيا والأعمال في دولة الإمارات وممثلين عن القطاع الخاص، وشملت الفعاليات، قمة جنوب مدريد، وأسبوع لندن للتقنية، و«فيفا تيك» للتكنولوجيا VivaTech في باريس.

من جهته، أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مشاركة دبي في قمة جنوب مدريد، وأسبوع لندن للتقنية، و«فيفا تيك» في باريس، فتحت آفاقاً جديدة للتعاون التجاري العابر للحدود، ما يسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.

وترأّس وفد دبي إلى «فيفا تيك»، معالي عمر سلطان العلماء، حيث ضمّ الوفد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور مروان الزرعوني، مستشار استراتيجي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعيد النوفلي، مدير حاضنة الأعمال «إن 5».

وعلى هامش هذا الحدث في العاصمة البريطانية، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم مع «لويدز»، أكبر سوق للتأمين وإعادة التأمين في العالم.