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«كهرباء دبي» توفر نصف مليون درهم عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد

«كهرباء دبي» توفر نصف مليون درهم عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد
7 يوليو 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن استخدامها لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أسهم في توفير 509.6 ألف درهم خلال عامي 2021 و2022، وذلك عبر تصنيع أكثر من 1800 قطعة غيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، فضلاً عن توفير الجهد والوقت اللازم لاستبدال قطع الغيار، حيث يبلغ متوسط الوقت اللازم لتوفير قطع الغيار المطبوعة أربعة أيام فقط، الأمر الذي يدعم العمليات التشغيلية للهيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواكبة التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وتقديم خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي، إذ تدعم الهيئة «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي تهدف إلى تسخير هذه التقنية الواعدة لخدمة الإنسانية وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. 
وأكد معاليه الحرص من خلال مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، على تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالإضافة، وغيرها من التقنيات المبتكرة التي يتم الاستفادة منها داخلياً لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات ما يسهم في تقليص وقت المشتريات وخفض التكلفة، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، وتعزيز الابتكار في الهيئة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
الطباعة ثلاثية الأبعاد
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