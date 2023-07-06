طيران الإمارات تضاعف رحلاتها إلى كندا

مصطفى عبد العظيم (مونتريال)

ضاعفت طيران الإمارات رحلاتها إلى كندا مع تدشين خدماتها اليومية المنتظمة إلى مونتريال، وجهتها الثانية في السوق الكندية بعد تورنتو، ليرتفع إجمالي الرحلات الأسبوعية للناقلة إلى 14 رحلة، توفر نحو 11800 مقعد في الوجهتين معاً.

وحظيت الرحلة الافتتاحية لطيران الإمارات باستقبال حافل لدى هبوطها في مطار بيير إليوت ترودو الدولي صباح أول أمس الأربعاء، حيث كان في استقبالها ممثلون عن سلطات الطيران المدني وهيئة السياحة وطيران إير كندا ووسائل الإعلام الكندية وهواة مراقبة الطائرات لالتقاط صور هبوط الرحلة.

ووصل على متن الرحلة الافتتاحية وفد رسمي من طيران الإمارات ضم عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركيتين، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة في طيران الإمارات، ووفد إعلامي من دولة الإمارات، ضمن نحو 339 راكباً على طائرة الإمارات البوينج 777-300ER.

42 رحلة أسبوعية

وأكد فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمه مطار مونتريال بمناسبة استقبال الرحلة الافتتاحية، أن افتتاح خط طيران الإمارات الجديد إلى مونتريال من شأنه أن يدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين إلى آفاق جديدة، خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في شهر أبريل الماضي في مجال النقل الجوي والتي أتاحت زيادة عدد الرحلات بواقع 21 رحلة أسبوعياً للناقلات الوطنية لكلا البلدين بإجمالي 42 رحلة. وأوضح أنه بتسيير طيران الإمارات رحلاتها إلى مونتريال تكون بذلك وصلت الناقلات الوطنية الإماراتية إلى السعة المقررة ضمن الاتفاقية، فيما تشغل الناقلات الكندية 7 رحلات فقط من تورينتو إلى دبي من خلال إير كندا، ويتوقع أن تصل إلى 21 رحلة في شهر أكتوبر المقبل.

الربط الجوي

وأكد الرقباني أن التوسع في الربط الجوي بين البلدين في إطار الاتفاقية الأخيرة، من شأنه أن يزيد من خيارات السفر أمام المسافرين من دبي وعبر مطار دبي إلى كندا والعديد من المدن التي لا تصل إليها الناقلات الوطنية مباشرة في أميركا الشمالية، وكذلك بالنسبة للمسافرين من مونتريال إلى أو عبر مطار دبي إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأشار الرقباني إلى أن الرحلات ستساعد كذلك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي يتوقع أن يشهد نمواً بمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لكندا في المنطقة.

البوابة الثانية

ومن جانبه، أكد عدنان كاظم في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أهمية الوجهة الجديدة في تعزيز شبكة الناقلة عبر البوابة الثانية لها في كندا، متوقعاً أن يكون لها أثر إيجابي على السياحة والأعمال والتجارة في كلا البلدين، حيث تأتي كندا ضمن أكبر 20 سوقاً للسياحة الوافدة إلى دبي، بنحو 158 ألف سائح في عام 2022، فيما يعيش ويعمل في دولة الإمارات أكثر من 40 ألف مواطن كندي.

وقال كاظم إن المحطة الجديدة ترفع إجمالي محطات الناقلة إلى نحو 140 محطة في القارات الست.

وأوضح أن الخدمة اليومية الجديدة إلى مونتريال تعزز رحلات طيران الإمارات السبع الأسبوعية إلى تورنتو، وتصل بشبكة خطوط الناقلة في أميركا الشمالية إلى 14 وجهة، وإجمالي 18 وجهة عبر الأميركيتين، كما توفر خدمة مونتريال للمسافرين من كندا وصولاً سهلاً إلى دبي، وعبرها إلى وجهات شهيرة عديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

إشغال مرتفع

من جهته، أكد سالم عبيد الله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركيتين أن محطة مونتريال تعد المحطة الثانية للناقلة في كندا بعد تورنتو، مشيراً إلى أن طيران الإمارات انتظرت افتتاح هذا الخط منذ فترة طويلة جداً، ولاسيما أنها لم تضف أي رحلات جديدة إلى السوق الكندي منذ العام 2007، حتى توقيع الاتفاقية الموسعة بين دولة الإمارات وكندا في أبريل الماضي. وقال عبيد الله إن طيران الإمارات تشغل 7 رحلات أسبوعية إلى تورنتو عبر طائرة الإيرباص إيه 380، كما بدأت بتشغيل 7 رحلات أسبوعية إلى مونتريال باستخدام طائرة بوينج 777، مضيفاً إلى أن هذه الخدمة تربط دبي بمونتريال وما بعدها بأكثر من 130 محطة.

وأكد عبيد الله، أن نجاح الخط ينعكس في حجم الشحن الجوي أيضاً بواقع 12 طناً على رحلة الذهاب، و14 طناً لرحلة العودة، لافتاً إلى إمكانية بحث زيادة السعة على هذا الخط في المستقبل بتشغيل طائرة الإيرباص إيه 380 في المرحلة المقبلة.

يوم تاريخي

من جانبه، قال فيليب رينفيل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مطارات مونتريال في كلمته الترحيبية برحلة طيران الإمارات الافتتاحية، إن تشغيل طيران الإمارات رحلاتها بين دبي ومونتريال، يشكل إضافة نوعية لمطار مونتريال مضيفاً: «اليوم تاريخي بالنسبة لنا».

سياحة مونتريال

من جهته، قال إيف لالوميير، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة سياحة مونتريال، إن القطاع السياحي في مونتريال سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذه الخدمة، التي ستوفر فرصاً أوسع لاستقبال المزيد من السياح من دول الشرق الأوسط وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوفر لعملاء طيران الإمارات وإير كندا إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين.

سفير كندا لدى الدولة: تعزيز الروابط المشتركة

أكد رادها كريشنا بانداي سفير كندا لدى دولة الإمارات أن الرحلة الافتتاحية لطيران الإمارات إلى مونتريال في كندا، تشكل مناسبة بالغة الأهمية لتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين عبر ربط كل من دبي ومونتريال برحلات يومية مباشرة للمرة الأولى. وأوضح في تصريحات صحفية، قبل مغادرة الرحلة مطار دبي، أنه منذ توقيع اتفاقية النقل الجوي الموسعة في أبريل الماضي سارعت الناقلات الوطنية للاستفادة من مزايا الاتفاقية عبر تسير رحلات مباشرة، وتعزيز التعاون بين الناقلات في البلدين، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الروابط المشتركة وتسهيل حركة السفر والتجارة بين البلدين التي يتوقع أن تشهد معدلات نمو قوية، لاسيما مع وجود أكثر من 45 ألف كندي يعيشون في دولة الإمارات.