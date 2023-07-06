الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

وزير النفط الكويتي: "COP28" تتويج لمسيرة العمل المناخي

شعار "كوب28 "
6 يوليو 2023 13:55

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، سعد البراك، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، تلعب دوراً حيوياً في استقرار سوق النفط العالمي. 

وقال في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي انطلق أمس في العاصمة النمساوية فيينا، إن الكويت تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، وإنها تلعب دورا إيجابيا في دعم منظمة "أوبك" وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها حول العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها. 

وأضاف أن النفط ومشتقاته مقوم أساسي في الاقتصاد الكويتي حيث تستهدف بلاده ضمن خطتها الاستراتيجية استثمار أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول العام 2040، مشيرا إلى أن الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة يشهد فجوات كبيرة يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الأسواق والاقتصاد العالمي. 

أخبار ذات صلة
الرئيس المُعيَّن لـ«COP 28»: بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود
وزيرة الطاقة البرتغالية: «COP 28» لحظة فارقة لتحقيق الأهداف العالمية

وحول استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28" بنهاية العام الجاري والدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في إنجاح هذا الحدث، قال البراك: "مستعدون للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات لإنجاح أهم حدث مناخي وبيئي تستضيفه المنطقة، إذ يشكل نجاح المؤتمر تتويجا لمسيرة العمل المناخي الدولي من خلال التعاون والعمل المشترك من أجل حماية الكوكب".

وأكد التزام بلاده بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن الكويت تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة بما يعزز مكانتها مركزا عالميا للطاقة. 

 

المصدر: وام
كوب 28
أوبك
الكويت
فيينا
النمسا
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©