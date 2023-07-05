الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأميركية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم واحد بالمئة إلى 1255.78 دولار.

