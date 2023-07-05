52.3 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت مطارات الإمارات نمواً بنسبة 48.5% بعدد المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت 52.3 مليون مسافر مقارنة بـ 35.2 مليون مسافر بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن الحركة الجوية في مطارات الدولة شهدت نمواً بنسبة 33% في 5 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الحركة الجوية إلى 40% بمنتصف هذا العام نظراً لموسم الإجازات الصيفية، حيث تعد هذه الفترة موسم الذروة للسفر من وإلى دولة الإمارات.

وخلال عام 2022، سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، التي قفزت إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي، حيث شهدت المطارات ارتفاعاً قياسياً في أعداد المسافرين خلال عام 2022 بنسبة 120%، بعد أن قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة إلى 101.1 مليون مسافر مقارنة مع نحو 46 مليون مسافر العام 2021.

وارتفعت الحركة الجوية في الدولة خلال العام الماضي لتصل 782.1 ألف حركة، مقارنة مع 542.5 ألف حركة في عام 2021، بنمو نسبته 44%، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع الطيران بالدولة واستعادته لمستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019.

وتؤكد الأرقام المسجلة منذ بداية العام الجاري حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.

ويسهم قطاع الطيران بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي أسطولاً يزيد على 500 طائرة للناقلات الوطنية في وقت بلغ فيه عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022، 536 وجهة.