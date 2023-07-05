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«جمارك أبوظبي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

«جمارك أبوظبي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة
6 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار «جمارك أبوظبي.. بوابتك للعالم جوًا وبرًا وبحرًا»، والمواكبة لرؤيتها المستقبلية، والمستلهمة من تاريخها ودورها الحيوي في دعم قطاع التجارة ونمو الاقتصاد وحماية المجتمع. 
ويشكل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لجمارك أبوظبي والتي تعتبر إحدى أقدم الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي حيث تأسست في عام 1966، انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مكانتها على المستوى العالمي بصفتها نموذجاً يحتذى في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في منظومة العمل الجمركي بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويدعم الاقتصاد ويعزز أمن المجتمع وحمايته. 
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن الإعلان عن الهوية المؤسسية انطلاقة جديدة نحو تعزيز مسيرة التميز في الارتقاء بالعمل الجمركي، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، بما يدعم الجهود في ترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للتجارة والاستثمار وممارسة الأعمال، ويعزز من مكانتها كأكثر المدن أمناً وأماناً في العالم.

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