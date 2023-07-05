الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«راكز» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين

«راكز» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين
6 يوليو 2023 00:59

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»

وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين في خطوة مهمة على طريق توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل.  وقع المذكرة عن «راكز» ياسر عبدالله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي وعن الجمعية المحامي هاجاي إدري نائب رئيسها التنفيذي.  
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل عبر العلاقات الاقتصادية المتبادلة ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دور في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودها الإقليمي.

راكز
إسرائيل
الإمارات
مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
رأس الخيمة
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©