«راكز» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين

رأس الخيمة (وام)

وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين في خطوة مهمة على طريق توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل. وقع المذكرة عن «راكز» ياسر عبدالله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي وعن الجمعية المحامي هاجاي إدري نائب رئيسها التنفيذي.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل عبر العلاقات الاقتصادية المتبادلة ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دور في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودها الإقليمي.