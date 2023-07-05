إصدار طلبات العروض لتطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أمس، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وفقاً لنموذج المنتج المستقل بعد تقديمها بيانات التأهيل الخاصة بها.

ويتكون المشروع من محطتين لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في كل من جزيرة السعديات وجزيرة الحديريات في إمارة أبوظبي، لإنتاج 100 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، أي ما يعادل 455 ألف متر مكعب في اليوم.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تعتبر تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون من أهم الابتكارات الرئيسة التي تعزز مبادرتنا الاستراتيجية لفصل إنتاج الماء عن توليد الكهرباء.

وأضاف: فور الانتهاء من تطوير مشروع جزر أبوظبي للتناضح العكسي، سيصبح لدينا ثماني محطات تعمل على تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما يسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تطبيق خطة التحوُّل في القطاع، والإسراع في تحقيق عملية إزالة الكربون من عمليات الإنتاج بشكل فاعل، ودعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسيشهد مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون تعاون كل من شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة الدار العقارية، وشركة مدن، لتصميم وتنفيذ نموذج متميز للمحطتين.