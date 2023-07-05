الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

وزراء الطاقة في "أوبك" يؤكدون دعم سوق النفط واستقراره وتوازنه

وزراء الطاقة في "أوبك" يؤكدون دعم سوق النفط واستقراره وتوازنه
5 يوليو 2023 23:00

التقى وزراء الطاقة والنفط في منظمة "أوبك" خلال فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انطلق اليوم في فيينا. 

وراجع الوزراء خلال اللقاء ظروف السوق واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم غير الأعضاء في أوبك من خلال الآليات الموجودة مثل اجتماعات لجنة مراقبة السوق المشتركة واجتماعات اللجنة التقنية للتعاون في قطاع النفط والطاقة في جهودهم المستمرة لدعم سوق النفط واستقراراه وتوازنه. 

أخبار ذات صلة
سلطان الجابر يدعو قطاع النفط والغاز إلى «تغيير السرد» لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
وزير النفط الكويتي: "COP28" تتويج لمسيرة العمل المناخي

وعبر الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية على تمديد تخفيضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر أغسطس وشكروا أيضًا روسيا على تخفيضها الطوعي الإضافي لصادراتها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والجزائر على تخفيضها الطوعي الإضافي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس 2023.

 

المصدر: وام
النفط
أوبك
فيينا
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©