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«ميرسك» تعزّز عملياتها اللوجستية بالإمارات

«ميرسك» تعزّز عملياتها اللوجستية بالإمارات
6 يوليو 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة «إيه بي مولر - ميرسك» (ميرسك)، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، ثالث مرافقها المخصّصة للتخزين والتوزيع، والذي يُعدّ أول مخزن تبريد لها في دولة الإمارات، ويقع هذا المخزن في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يربطه بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالطرق الرئيسية وبشبكة السكك الحديدية عن طريق محطة الشحن التابعة لشركة الاتحاد للقطارات.
وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: «يأتي افتتاح مخزن التبريد التابع لمجموعة (ميرسك) تأكيداً على ما تملكه دبي من قدرات صناعية تجعل منها وجهة عالمية بارزة للخدمات اللوجستية.

ميرسك
الخدمات اللوجستية
مدينة دبي الصناعية
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