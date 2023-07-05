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23 ألف شركة مسجّلة بمركز دبي للسلع

23 ألف شركة مسجّلة بمركز دبي للسلع
6 يوليو 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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استقطب مركز دبي للسلع المتعددة، 1456 شركة جديدة خلال النصف الأول 2023، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال عام 2022، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1469 شركة جديدة.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة:  سعداء بمسيرة المركز الواعدة والتي أظهرت قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها، واليوم، يضم المركز أكثر من 23 ألف شركة مُسجلة، كما يسهم بأكثر من 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي.
وأضاف: في ضوء ما حققناه من أداء نصف سنوي استثنائي بجانب عزمنا على تنفيذ العديد من الخطط المستقبلية الواعدة،  نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة هذه الوتيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال الستة أشهر القادمة وفتح آفاق جديدة من فرص النمو أمام الشركات لممارسة الأعمال وترسيخ أواصر الترابط مع العالم».
ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: يُعد الأداء القوي الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة خلال النصف الأول 2023 شاهداً قوياً على جهودنا الحثيثة والمبذولة في دفع عجلة الابتكار وتأكيداً لحرصنا على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للشركات من جميع أنحاء العالم.

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