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الاقتصادي

«استشاري جمارك دبي»: اتفاقيات الشراكة محرك قوي للنمو الاقتصادي

«استشاري جمارك دبي»: اتفاقيات الشراكة محرك قوي للنمو الاقتصادي
6 يوليو 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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أكد المجلس الاستشاري لجمارك دبي، ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة الشاملة التي تعقدها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، تعد محركاً قوياً لبناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام وتحقيق مستويات نمو مضاعفة في مختلف القطاعات.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال اجتماع المجلس الاستشاري الثاني في العام الجاري، بحضور مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، إن جمارك دبي أنجزت 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، مما يعني أن أنظمتنا المتطورة والرائدة جمركياً تستطيع إنجاز 2600 بيان جمركي كل ساعة، كما تتم الموافقات التلقائية على المعاملات خلال ثوان معدودة. وأكد مصبح أهمية الشراكة المتينة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز تجارة دبي والإمارات سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع التجاري كأحد أهم القطاعات التي تقود التنمية الاقتصادية.
 وأشار إلى أن جمارك دبي تضع نصب عينها هذه الأهداف وتعمل بشكل مستدام على تحسين الأنظمة التقنية للتسهيل على العملاء وإنجاز المعاملات في وقت قياسي.

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