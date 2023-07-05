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«مالية الشارقة» تُطلق خدمات التسجيل والشحن على مدار الساعة

راشد القاسمي خلال تدشين الجهاز (من المصدر)
6 يوليو 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة وبالتعاون مع «تحصيل» وشركة MBME للخدمات الذكية، خدمات التسجيل والشحن عبر بوابة شحن تقنية جديدة لتكون في متناول العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتسهيل إنجاز معاملات العملاء، ورغبةً منها في تحديث تقديم خدماتها عبر الأنظمة الذكية.
جاء تدشين الخدمة الجديدة بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلين عن شركتي «تحصيل» وMBME، وذلك بمقر الدائرة.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي: يخطو العالم اليوم خطوات متسارعة في مجال التقنيات الحديثة، ليسارع إلى استخدامها في خدمة المتعاملين من أجل مساعدتهم في تقليل الجهد والوقت والمال لإنجاز معاملاتهم، وفي ضوء حرص الدائرة على تطبيق هذه المعايير تم تدشين هذه الخدمة الجديدة، حيث تتبنى الدائرة خطة استراتيجية طموحة لمواصلة الارتقاء في خدماتها وقنوات تقديمها واستخدامها، وهي خطة تستند إلى معايير التجديد والابتكار.
وأضاف:«ندرس ‏المزيد من الخيارات في تقديم خدمات متنوعة أخرى من شأنها تسهيل عمل متعاملينا في القريب العاجل، ونعتقد أن هذا التعاون مع شركائنا في «تحصيل» وشركة MBME سيكون ‏ناجحاً في جميع المجالات وله آثار إيجابية مهمة، وسنواصل هذا التعاون للوصول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من سعادة المتعاملين.
من جانبها، قالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: في ضوء هذه الخطوة الجديدة، سيكون بمقدور العملاء إنجاز معاملاتهم المختلفة عبر أكثر من 1000 جهاز منتشر في مراكز التسوق الرئيسة والمرافق العامة الحيوية المختلفة، ‏الأمر الذي يتيح استعمال هذه الخدمة لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ومن دون توقف أو الحاجة إلى مراجعة مقر الدائرة.
وأكدت الياسي وضع عدد من أجهزة الشحن المذكورة، التي خصصت للدائرة فقط، في عدد من المؤسسات والمراكز الحكومية الخاصة ذات الاستقطاب الجماهيري لضمان إتاحة الخدمة في متناول الجميع، وأشارت إلى أن الخدمة ستكون متاحة على مستوى الدولة بشكل عام في الخامس من يوليو الجاري.
من جهة أخرى، قال عبدالهادي محمد، العضو المنتدب لمجموعة «إم بي إم إي»: تعكس هذه الشراكة الرؤية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة الإجراءات المالية لسكان الإمارة من خلال توفير سبل حديثة لتعبئة المحفظات وإجراء الدفعات.

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دائرة المالية المركزية
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