«غرفة دبي» تناقش فرص وتحديات القطاعات الرقمية

دبي (الاتحاد)

ناقشت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بمشاركة أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية، الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الرقمية، والحلول المحتملة لبناء منظومة رقمية متطورة تسهم في خلق فرص جديدة، وبناء اقتصاد رقمي مستدام ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مؤخراً مع مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية، ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية التي نظمتها الغرفة خلال الربع الأول من هذا العام، لبحث مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي كالذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها والحلول المبتكرة المناسبة لتعزيز الأداء والقدرة التنافسية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يعد التحاور مع الجهات الحكومية المعنية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.