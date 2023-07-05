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الاقتصادي

أمين عام أوبك: مشاورات مع 4 دول جديدة للانضمام للمنظمة

هيثم الغيص
5 يوليو 2023 21:48

كشف معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بما يسهم في تقوية "أوبك".

وقال في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.. إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك" مشيرا إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول ولكن تستهدف دول لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها.

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وأشار أمين عام أوبك إلى أن الدول الأربع التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في العام 2020 وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

 

       

المصدر: وام
هيثم الغيص
النفط
أوبك
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