«بالمز الرياضية» تكشف عن صفقة استحواذ بقيمة 300 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة بالمز الرياضية، أكبر شركة لتدريب رياضة الجو جيتسو في العالم، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن قيامها بالاستحواذ على شركة «سيكيوريجارد ميدل است»، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الأمنية بشتى مجالاتها، في صفقةٍ بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون درهم.

وتعد هذه الصفقة خطوة مهمة للشركة على مسار تنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها السوقية من خلال تكامل حزمة الخدمات المقدمة بوساطة الشركة لتشمل حلول الأمن المتكاملة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: تشهد صناعة الأمن الخاص على مستوى الإمارات نمواً سنوياً متزايد الوتيرة، بفضل التوسعات الدائمة في مشاريع البنى التحتية والعقارية في القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية، وبشكل خاص في العاصمة أبوظبي، ولا شك أن هذا القرار الاستراتيجي بالاستحواذ على واحدة من أكبر شركات الأمن الخاص بالدولة وعلى مستوى المنطقة بشكلٍ عام يعكس التزامنا الكبير بتوسيع آفاق أعمال الشركة وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وتأسست شركة سيكيوريجارد ميدل است عام 2001، ومنذ ذلك الحين تمكنت من توسيع نطاق عملياتها التشغيلية على مستوى الإمارات بشكل عام إلى أن تخطى عدد موظفيها حالياً أكثر من 13 ألف موظف ولديها أسطول من المركبات الحديثة ذات مواصفات التأمين والحماية العالية في هذا المجال يزيد على 150 مركبة، كما رسخت سيكوريجارد ميدل است مكانتها كواحدة من مزودي خدمات الأمن الخاص الأكثر مصداقية على مستوى المنطقة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة في مجال الأمن الخاص على مستوى القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية.

وقال درويش: تعكس هذه الصفقة التزامنا الكامل تجاه جميع الأطراف ذات العلاقة بتوسيع آفاق أعمالنا وتنويع محفظتنا الاستثمارية كما تتماشى بشكل حثيث مع تطلعات الشركة وطموحاتها لخوض قطاع الحراسة والأمن الخاص والتوسع فيه.

وأثبتت شركة سيكيوريجارد ميدل است قدرتها على تقديم خدمات الأمن الخاص عالية المستوى في عدة إمارات بالدولة على رأسها أبوظبي ودبي والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك بفضل حزمة من المشاريع الرائدة الحالية وأخرى قيد التنفيذ، كما تسعى الشركة بصورة دائمة إلى تعزيز مكانتها السوقية من خلال استكشاف مبادرات جديدة رائدة وتوسيع نطاق خدماتها وقاعدة عملائها.