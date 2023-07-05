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الاقتصادي

الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي

سبائك من الذهب
5 يوليو 2023 15:51

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء وسط تداول حذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1927.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش، في نطاق لم يتجاوز الثمانية دولارات، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1935.50 دولار.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.88 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 915.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1236.46 دولار.

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المصدر: وام
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