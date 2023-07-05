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"مبادلة" تستثمر في "كوول إت سستمز" إلى جانب "كيه كيه آر"

"مبادلة" تستثمر في "كوول إت سستمز" إلى جانب "كيه كيه آر"
5 يوليو 2023 11:22

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أنها استثمرت إلى جانب صناديق تديرها شركة الاستثمار العالمية الرائدة "كيه كيه آر"، في الاستحواذ على شركة "كوول إت سستمز"، الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 2 مايو 2023.
وتعد "كوول إت"، شركة متخصصة في حلول التبريد السائل لأنظمة الحوسبة، ويوجد مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا ويمتد نشاطها عبر أميركا الشمالية والصين وتايوان.
وتمتلك الشركة تقنية محمية ببراءة اختراع في مجال التبريد السائل وهي مصممة خصيصاً لتقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي، مع الارتقاء بمستوى كثافة الخادم فوق المعدل الذي تتيحه أنظمة تكييف الهواء التقليدية.
وقال عبد الله شديد، رئيس فريق الاستثمار المؤثر في مبادلة: "سوف تلعب أنظمة التبريد السائل دوراً حيوياً في خفض الانبعاثات الكربونية لمنظومة الاقتصاد الرقمي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن استهلاك مراكز البيانات من الطاقة سيصل إلى 8% من إجمالي حجم الطاقة العالمية بحلول عام 2030، ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب "كيه كيه آر" لمساعدة "كوول إت" على ترويج تقنياتها الأفضل عالمياً في مجال التبريد السائل ونشرها على نطاق أكبر، وتحسين الخدمة المقدمة لقاعدة عملائها في مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في ذات الوقت في إحداث أثر إيجابي على المناخ".
يشار إلى أن فريق الاستثمار المؤثر في "مبادلة" يستثمر في المجالات التي توفر حلولاً للتحديات البيئية والمجتمعية الملحة وتحقق عوائد مالية في ذات الوقت. وتنسجم استراتيجية عمل الفريق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقد استثمرت "كيه كيه آر" في شركة "كوول إت" انطلاقاً من استراتيجية التأثير العالمي، والتي تركز على اكتشاف واستثمار الفرص التي تجمع بين تحقيق فوائد مالية وإحداث أثر إيجابي في المجتمعات.

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