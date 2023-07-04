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انخفاض معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ مايو 2022

انخفاض معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ مايو 2022
4 يوليو 2023 23:55

انخفض معدل التضخم في النمسا بواقع 1% إلى 8% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو، وسجل التضخم أدنى مستوى له منذ مايو 2022، وفقاً لأحدث أرقام رسمية صدرت عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأرجع مكتب الإحصاء أهم تراجع معدل التضخم في النمسا إلى هبوط أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير، مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، وتراجع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية بشكل طفيف، لكن مازالت أسعار الطاقة تساهم بشكل كبير في معدل التضخم المرتفع، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

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وعبّر ماغنوس برونر وزير مالية النمسا، عن ارتياحه لانخفاض معدل التضخم ، مؤكدا ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تقلص من التضخم.

المصدر: وام
التضخم
النمسا
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