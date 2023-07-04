جنوب أفريقيا تطالب شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص

أعلنت هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا إلزام شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في البلاد بالحصول على تراخيص لمواصلة العمل بنهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوناتي كاملانا رئيس هيئة الرقابة المالية القول إن الهيئة تلقت حوالي 20 طلباً للحصول على ترخيص منذ فتح باب الترخيص قبل أسابيع قليلة، مع توقع تلقي المزيد من الطلبات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر المقبل.

وتعتزم الهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإغلاق أو الغرامة للشركات التي ستواصل العمل دون الحصول على ترخيص بحلول الموعد النهائي، بحسب كاملانا.