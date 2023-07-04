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4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
4 يوليو 2023 22:59

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 4.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 458 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.22 مليار درهم و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 315 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.15 مليار درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 135.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 851.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 664 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 62 مليون درهم.

المصدر: وام
عقارات دبي
التصرفات العقارية
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