«الدار» و«العالمية القابضة» و«أدنيك» تدمج أعمالها لإدارة العقارات والمرافق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، والشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أدنيك، عن دمج أعمالها بمجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة «الدار للعقارات». وبموجب صفقة الاندماج هذه، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ) مستثمرين استراتيجيين في «الدار للعقارات» مع احتفاظ «الدار» بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

وبموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، ستصبح مجموعة التزام لإدارة الأصول «التزام»، وهي شركة رائدة لإدارة العقارات والمرافق مملوكة بشكل مشترك من قبل الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك، جزءاً من منصة «الدار للعقارات».

وحققت «الدار للعقارات» نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، ونجحت بتوسيع نطاق وعروض خدماتها عبر شركتيها الرئيسيتين لإدارة العقارات والمرافق «بروفيس» و«خدمة».

واستكملت المنصة في عام 2023 استحواذها على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق، والتي تضاف إلى الاستحواذات الأخرى التي نفذتها في عام 2022 بما في ذلك «سبارك للخدمات الأمنية»، ووحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة «ميس ماكرو»، و«باكتيف للحلول المستدامة»، و«ساجا الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك».

وسيؤدي اندماج الأعمال إلى تحسين منصة «الدار للعقارات»، مما سيمنحها زخماً كبيراً لتعزيز قوتها الاستراتيجية والتنافسية، مستفيدةً من تكامل العمليات التشغيلية والإيرادات وتوّسع قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين لتسريع وتيرة نموها في جميع أنحاء دولة الإمارات، وعموم المنطقة.

وستقوم المنصة بتحسين الخدمة المقدمة لقاعدة عملائها، وتوفير عرض أكثر تكاملاً عبر مجموعتها الموسعة من الخدمات، مع تبني أحدث التطورات الرقمية وحفز الابتكار والاستدامة عبر محفظتها.

ووصل حجم محفظة المنصة من العقارات السكنية المدارة الآن إلى نحو 135 ألف وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية رئيسية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار درهم.

إضافة إلى ذلك، ستقدم «الدار للعقارات» لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات التكميلية، بما في ذلك الخدمات المهنية، والخدمات الأمنية، وخدمات تنسيق المناظر الطبيعية، وإدارة الطاقة.

وسوف تستهدف المنصة كذلك فرصاً استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع إدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

وبصفتها إحدى أبرز القطاعات التشغيلية ضمن محفظة «الدار للاستثمار»، ستساهم منصة «الدار للعقارات» الموسعة في تحفيز أجندة النمو التحولي لشركة «الدار» ودعم عروض خدماتها العقارية في السوق.

وتأسست «التزام» في عام 2009، وتنشط بشكل رئيسي في الإمارات والسعودية ومصر وعُمان.