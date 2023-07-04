«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة لتداول أرصدة الكربون

دبي (الاتحاد)

اتخذ بنك الإمارات دبي الوطني، زمام المبادرة في المنطقة بتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.

وتهدف المجموعة إلى الاستمرار في تصدّر مشهد تداول الكربون المتسارع في المنطقة، مع توفير المرونة اللازمة للعملاء لبيع أرصدة الكربون عند بلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: من خلال فريق الأسواق العالمية التابع للمجموعة، سيتمكن العملاء من الاستثمار في أسواق أرصدة الكربون العالمية لدعم طموحاتهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري، وبلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم، وذلك قبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28 لدولة الإمارات في نوفمبر المقبل.