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12 مليون بيان لجمارك دبي خلال 6 أشهر بنمو 10%

12 مليون بيان لجمارك دبي خلال 6 أشهر بنمو 10%
5 يوليو 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

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أنجزت أنظمة جمارك دبي 12.3 مليون بيان جمركي للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، بنمو 10% مقارنة مع 11.2 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل يصل إلى 48 بياناً جمركياً في الدقيقة الواحدة.
وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن خدمات جمارك دبي الذكية وأنظمتها الجمركية المتطورة والرائدة لتسهيل العمليات التجارية ترسخ موقع دولة الإمارات وتصدرها عالمياً في محور التجارة، ووصولها إلى مصاف العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.
من جانبها، أشادت منظمة الجمارك العالمية بالدور المهم لجمارك دبي في تبني التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الجمركية الذكية.
وتوفر جمارك دبي خدمات جمركية رقمية وسجلت نسبة المعاملات الجمركية التي تمت عبر الأنظمة الرقمية 99.5%.

دبي
جمارك دبي
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