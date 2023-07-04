«الأوراق المالية» تشارك في اجتماع «أيوسكو»

بانكوك (وام)

شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، في الاجتماع السنوي الـ48 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو»، IOSCO، والذي استضافته هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بمدينة بانكوك، وشارك فيه نخبة من مسؤولو الهيئات الرقابية على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، وعدد من كبار الخبراء الماليين والاقتصاديين.

وقالت الدكتورة مريم السويدي: تأتي مشاركة «الهيئة» في اجتماعات المنظمة ضمن جهودها لتعزيز آليات التعاون والشراكات الدولية وتبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل الارتقاء بالبنية الأساسية للأسواق المالية، ووضع التشريعات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي عبر الحدود، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الصادرة من الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.

وأضافت: «ناقش الاجتماع الـ48 القضايا المؤثرة على أنشطة أسواق المال على الصعيدين التنظيمي والإشرافي وعلى النطاق العالمي، كما استعرض أعمال المنظمة وأولوياتها الاستراتيجية، ومبادراتها حول تكامل الجهود بين الأعضاء بما يحقق الاستقرار المالي للأسواق المالية، إلى جانب تعزيز أنشطة التمويل المستدام والمستجدات المتعلقة بالأصول المشفرة». وتضمنت أنشطة الوفد المشاركة في اجتماعات اللجان التابعة للمنظمة من ضمنها لجنة أفريقيا والشرق الأوسط ولجنة الأسواق النامية والناشئة ولجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم لـ«الأيوسكو» واللجنة الرئاسية، إلى جانب حضور المؤتمر السنوي العام وجلساته النقاشية والذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة.