الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«غرفة دبي» تنظم ورشة حول الأمن السيبراني

«غرفة دبي» تنظم ورشة حول الأمن السيبراني
5 يوليو 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي للصحافة» يبحث التعاون مع «الصين للإعلام»
«نسائية دبي» تعزز إبداعات أصحاب الهمم

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي و«ماستركارد»، ورشة افتراضية لتوعية الشركات ومساعدتها على اكتساب مرونة أكبر في مواجهة التهديدات السيبرانية، حضرها أكثر من 80 مشاركاً.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: مع تزايد الترابط الرقمي في عالمنا المعاصر، باتت التهديدات السيبرانية واحدةً من أكبر المخاطر التي تواجه الشركات عالمياً، حيث أثبتت الإحصائيات أن نمو الشركات يجعلها أكثر عرضة لهذه التهديدات، وفي ضوء التكاليف الباهظة للهجمات السيبرانية، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تضمن الشركات حماية معلوماتها الحساسة من هجمات الاحتيال واختراق البيانات.

دبي
غرفة دبي
الأمن السيبراني
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©