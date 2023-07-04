«غرفة دبي» تنظم ورشة حول الأمن السيبراني

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي و«ماستركارد»، ورشة افتراضية لتوعية الشركات ومساعدتها على اكتساب مرونة أكبر في مواجهة التهديدات السيبرانية، حضرها أكثر من 80 مشاركاً.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: مع تزايد الترابط الرقمي في عالمنا المعاصر، باتت التهديدات السيبرانية واحدةً من أكبر المخاطر التي تواجه الشركات عالمياً، حيث أثبتت الإحصائيات أن نمو الشركات يجعلها أكثر عرضة لهذه التهديدات، وفي ضوء التكاليف الباهظة للهجمات السيبرانية، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تضمن الشركات حماية معلوماتها الحساسة من هجمات الاحتيال واختراق البيانات.