«ألاينس بيرنستين» تفتتح مقراً بـ «دبي العالمي»

دبي (الاتحاد)

كشفت «ألاينس بيرنستين» (أي بي)، الشركة الاستثمارية الرائدة عالمياً والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، أمس عن حصولها على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. وقال ويليم فان جيزين، رئيس قسم الخدمات المؤسسية لدى «أي بي» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يجسد الحصول على رخصة مزاولة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة ومرحلة جديدة نحو تحقيق مزيد من النمو والتوسع.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نرحب بالشركة العالمية «أي بي» في مركز دبي المالي العالمي، حيث نواصل بخطى متسارعة استقطاب المؤسسات والشركات العالمية.