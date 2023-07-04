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طيران الإمارات توفر للأطفال تجربة سفر ممتعة في العطلة الصيفية

طائرة تابعة لطيران الإمارات
4 يوليو 2023 21:46

رسخت طيران الإمارات مكانتها كناقلة مفضلة للعائلات حيث يسافر على رحلاتها أكثر من مليون طفل حول العالم كل عام خصوصاً في شهر يوليو الجاري عقب انتهاء العام الدراسي وانطلاق الأطفال لقضاء العطلات الصيفية برفقة عائلاتهم.

وتضم قائمة الجنسيات العشر الأولى للأطفال المسافرين على رحلات طيران الإمارات كلاً من بريطانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان وأستراليا والإمارات وروسيا وفرنسا وألمانيا والسعودية، حيث يسافر الأطفال من جميع الجنسيات في جميع أنحاء العالم مع طيران الإمارات وينعمون خلال رحلاتهم بخدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم.

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وتحرص طيران الإمارات في جميع المطارات الدولية على توفير خدمة أولوية الصعود إلى الطائرة للعائلات لتقليص فترة انتظار الأطفال وتمكينهم من الاسترخاء في مقاعدهم على متن الطائرة بشكل أسرع.
وتوفر طيران الإمارات في مطار دبي عربات مجانية للرضع والأطفال الصغار ما يوفر لهم قدرا أكبر من الراحة. كما توفر أيضا منطقة مخصصة لإنجاز إجراءات سفر العائلات خلال ذروة السفر لضمان تمتعها بتجربة سفر سريعة وسلسة مع الحد الأدنى من الانتظار.
وتقدم طيران الإمارات خدمات متكاملة لرعاية الأطفال القصر المسافرين وحدهم بدون مرافق "الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة" حيث يقوم أفراد من الخدمات الأرضية والجوية بمرافقتهم وإحاطتهم بالرعاية في كل خطوة من رحلتهم.

وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الخفية تحرص طيران الإمارات على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدما بحيث يمكن للعائلات التخطيط والتدرب والاطمئنان على تمتعهم بتجربة سفر سلسة.

المصدر: وام
طيران الإمارات
الأطفال
دبي
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