الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع الذهب وسط ترقب لتوجهات رفع الفائدة

الذهب
4 يوليو 2023 12:36

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

أخبار ذات صلة
«دبي العالمية» تستقطب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية
%3.6 نمو سوق المعادن النفيسة في الإمارات سنوياً

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.
وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأميركية.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©