ارتفاع الذهب وسط ترقب لتوجهات رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأميركية.



