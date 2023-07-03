الإمارات تتصدر أوسطياً بسرعة «الإنترنت»

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات، دول العالم في سرعة «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك، كما جاءت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في سرعة النطاق العريض الثابت، بحسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ووفق مؤشر الشركة لشهر مايو الماضي، سجلت شبكتا الإنترنت المتحرك في الإمارات متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 181.79 ميجابت/‏الثانية، و23.09 ميجابت/‏الثانية لإرسال البيانات «Upload».

وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة المتحرك بنسبة تناهز 45.11% خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 8.4% بالتزامن مع التوسع السريع في نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات من «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارات يزيد بنسبة 329.8% على المتوسط العالمي البالغ (42.30 ميجابت/‏الثانية)، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات إلى شبكة الإنترنت بنسبة 124% على المتوسط العالمي البالغ (10.3ميجابت/‏الثانية).

سرعة التحميل

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الهاتف المتحرك في قطر (164.86 ميجابت/‏الثانية)، لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد الإمارات، تليها النرويج بسرعة تحميل (146.15 ميجابت/‏الثانية)، والكويت (136.75 ميجابت/‏الثانية)، ثم الدنمارك خامساً بسرعة تحميل (127.13 ميجابت/‏الثانية).

وحلت ماكاو سادساً بسرعة تحميل (123.15 ميجابت/‏الثانية)، ثم كوريا الجنوبية سابعاً بسرعة تحميل (114.66 ميجابت/‏الثانية)، تليها الصين التي جاءت في الترتيب الثامن بسرعة تحميل (110.39 ميجابت/‏الثانية)، ثم هولندا تاسعاً بسرعة تحميل (106.12 ميجابت/‏الثانية)، فيما حلت السويد عاشراً بسرعة تحميل (98.58 ميجابت/‏الثانية).

النطاق الثابت

وعلى صعيد سرعة النطاق العريض الثابت، تقدمت الإمارات 14 مركزاً خلال اثني عشر شهراً لتحل في المركز الأول شرق أوسطياً والثالث عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، بعد أن وصل معدل سرعة التحميل عبر الشبكة (220.61 ميجابت/‏الثانية)، فيما بلغت سرعة إرسال البيانات إلى الشبكة (99.48 ميجابت/‏الثانية).

وجاءت سنغافورة وتشيلي في الترتيب الأول والثاني عالمياً بمتوسطي سرعة تحميل بلغا (241.35 ميجابت/‏الثانية)، و(223.21 ميجابت/‏الثانية) على التوالي.

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الثابت في الصين (218.8 ميجابت/‏الثانية)، لتحتل المركز الرابع عالمياً بعد الإمارات، تليها هونج كونج بسرعة تحميل (213.14 ميجابت/‏الثانية)، والولايات المتحدة (203.31 ميجابت/‏الثانية)، ثم تايلاند سابعاً بسرعة تحميل (202.88 ميجابت/‏الثانية).

وجاءت الدنمارك في الترتيب الثامن بسرعة تحميل (199.62 ميجابت/‏الثانية)، ثم إسبانيا تاسعاً بسرعة تحميل (185.65 ميجابت/‏الثانية)، فيما حلت رومانيا عاشراً بسرعة تحميل (176.33 ميجابت/‏الثانية).

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «e&» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت».